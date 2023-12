Chiara Ferragni

La linea di difesa dell’imprenditrice digitale dopo lo scandalo che ha travolto la sua carriera e la sua vita privata.

Dopo l’esposto del Codacons, sono stati aperti fascicoli esplorativi a Milano, Cuneo e Prato ma i legali dell'influencer si dicono tranquilli.

Gli avvocati dello studio legale Bana di Milano, che assistono Chiara Ferragni, escludono l’esistenza di reati sul caso dei Pandoro Pink Christmas di Balocco e la mancata beneficenza all’ospedale Regina Margherita di Torino.

I legali si dicono tranquilli, pronti a fornire chiarimenti agli inquirenti ma stigmatizzano il gioco al massacro sulla moglie di Fedez. Per ora hanno deciso di non parlare pubblicamente, almeno fino all’Epifania.

Anche Chiara si è trincerata dietro un assordante silenzio: da giorni non è più presente sui social network. Stando agli ultimi gossip si tratterebbe di una precisa scelta strategica per preparare un piano d’azione per contrastare il calo di immagine e difendere le sue aziende.

Ridare credibilità all’immagine e al marchio della Ferragni

A tal proposito si sarebbe rivolta all’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal ceo e fondatore Auro Palomba, che dovrà occuparsi di ridare credibilità all’immagine e al marchio della Ferragni.

Insieme a un team di legali specializzati la missione sarà quella di salvaguardare i contratti che Chiara Ferragni ha con grandi brand internazionali, da Pantene a Pigna, da Morellato a Nespresso.

Finora solo Safilo ha annunciato di voler interrompere la collaborazione, avviata nel 2021 e della durata di cinque anni, per la realizzazione degli occhiali del marchio dell’influencer.

Covermedia