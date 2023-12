Wanna Marchi sullo scandalo del pandoro: «Sono io l'unica truffatrice vera»

Wanna Marchi

La regina delle televendite ribadisce il suo primato, andando contro a quelli che l’hanno paragonata all’influencer digitale.

Wanna Marchi dice la sua sul pandoro-gate che ha investito Chiara Ferragni, ribadendo il suo primato nel truffare i consumatori.

«Qualcuno ha scritto che Chiara Ferragni ha sorpassato Wanna Marchi... Io ritengo di essere l'unica vera influencer e l'unica truffatrice vera. Anche perché ho avuto il coraggio di dire nella serie Netflix che i c******i vanno i******i», dice l’ex regina delle televendite condannata a 9 anni per truffa aggravata nel 2009.

Lo scandalo del pandoro

L’influencer digitale è al centro dello scandalo per aver lasciato credere al pubblico che i proventi ricavati dalla vendita dei pandori Pink Christmas della Balocco fossero destinati alla beneficenza.

A seguito della maxi-multa dell'Antitrust per pubblicità ingannevole la Ferragni ha perso credibilità, follower e sponsorizzazioni: è recente la presa di distanze della Safilo Group, che in una nota comunica l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni.

Ad attivarsi per far luce sulla vicenda ci si è messo anche il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza che sta raccogliendo il materiale necessario all’indagine in corso.

«Non seguo tantissimo la Ferragni, però mi dispiace»

Solo Marchi al momento ha espresso parole di solidarietà per l’influencer.

«Molto sinceramente, dico che non seguo tantissimo la Ferragni, però mi dispiace, perché quando si comincia a dare addosso a una persona: "Dai addosso a quel cane, dai addosso a quel cane", alla fine tutti danno addosso a quel cane. Mi dissocio completamente da tutto questo», ha concluso Wanna.

Covermedia