Primavera 2021: trend per il post-lockdown

Hannah Martin, maquilleuse

Rendiamo la nostra pelle radiosa in tempo per quando potremo tornare ad uscire liberamente.

Secondo i più positivi, con il vaccino già in circolazione nel mondo, la fine della crisi sanitaria è vicina. E allora facciamoci trovare pronte con una pelle luminosa e perfettamente idratata. Ecco i trend del post-lockdown.

Make-up senza make-up

La semplicità è chiave: applichiamo solo il burro cacao sulle labbra per idratarle, spazzoliamo le sopracciglia verso l'alto, ed arricciamo le ciglia per aprire lo sguardo. Per catturare la giusta luce, applichiamo una punta d’olio sulla parte superiore delle guance, sul ponte del naso e sull’arcata sopraccigliare.

Base di rugiada

Levighiamo il tono della pelle con una maggiore idratazione e manteniamo il viso pulito ed idratato tutto il giorno. Aggiungiamo un po' di cipria sulla T-zone, ed usiamo un fard liquido per rendere le guance rosse e darci un look fresco e luminoso.

Accenni di neon

Una piccola applicazione può fare un grande effetto. Applichiamo l’eyeliner verde neon sull’angolo interno dell’occhio, per uno sguardo più intenso e un look super trendy.

Mascara colorato

Non solo nero! Il mascara colorato è decisamente un'altra novità di stagione. Sperimentiamo con colori come il rosa intenso e l’arancione.