La Principessa Leonor di Spagna in marcia durante la cerimonia di giuramento di fedeltà. dpa

La principessa ereditaria Leonor in agosto ha iniziato il suo addestramento militare. Ora ha prestato giuramento nel corso di una cerimonia.

Hai fretta? blue News riassume per te Re Felipe ha completato tre anni di addestramento militare tra il 1985 e il 1988.

L'addestramento militare nella famiglia reale spagnola è una consuetudine, anche perché il re o la regina detengono il comando supremo dell'esercito.

La principessa ereditaria Leonor (17 anni) ha iniziato l'addestramento militare il 17 agosto 2023. Mostra di più

La principessa ereditaria spagnola Leonor ha prestato giuramento di fedeltà ben sette settimane dopo aver iniziato l'addestramento militare. Alla cerimonia, presso l'Accademia militare di Saragozza, c'erano più di 400 altri soldati.

Quando la principessa ereditaria, in uniforme di gala, ha baciato per prima la bandiera spagnola, sua madre Letizia si è commossa, come hanno mostrato le telecamere dell'emittente televisiva RTVE. In precedenza, le reclute erano state accolte dal padre di Leonor, il re Felipe VI.

Leonor ha iniziato il suo addestramento militare a Saragozza il 17 agosto. Secondo il Ministero della Difesa spagnolo, la principessa sarà addestrata in tutti e tre i rami delle forze armate (esercito, marina e aeronautica) fino al 2026. Rinuncerà allo stipendio mensile di 400 euro a cui ha diritto.

Anche Re Felipe ha completato l'addestramento militare

Leonor diventerà maggiorenne il 31 ottobre. Aveva già lasciato la residenza reale Palacio de la Zarzuela, a nord-ovest di Madrid, alla fine dell'estate 2021, per recarsi in Galles. Lì aveva proseguito gli studi presso l'UWC Atlantic College, sulla costa meridionale del Galles, non lontano da Cardiff, e si era diplomata in estate.

L'addestramento militare nella famiglia reale spagnola è comune, anche perché il re o la regina detengono il comando supremo dell'esercito. Anche Re Felipe ha completato tre anni di addestramento militare, tra il 1985 e il 1988.