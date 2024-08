La principessa norvegese Martha Louise (foto d'archivio) Keystone

La principessa norvegese Martha Louise sposerà sabato l'americano Durek Verrett, controverso uomo d'affari e sedicente sciamano, un'unione tra due cultori di terapie alternative che ha creato scalpore in Norvegia.

Louise, 52 anni, divorziata, sostiene di essere una chiaroveggente in grado di parlare con gli angeli, un dono che ha condiviso – e di cui ha tratto profitto – in libri e corsi. Verrett, 49 anni, californiano, si definisce uno «sciamano di sesta generazione» e vende costosi medaglioni d'oro che, a suo dire, salvano la vita.

La coppia si sposerà in un hotel sulle colline di Geiranger, un pittoresco villaggio sulle rive di un fiordo sulla costa occidentale della Norvegia. I festeggiamenti prenderanno il via oggi con una festa per gli oltre 350 invitati, tra cui la principessa ereditaria svedese Victoria e il marito, il principe Daniel.

La guida spirituale, che annovera tra i suoi seguaci le celebrità di Hollywood Gwyneth Paltrow e Antonio Banderas, sostiene di essere stato un faraone in una vita precedente e che Martha Louise era sua moglie. L'eccentricità della coppia ha creato scalpore in Norvegia.

Per evitare confusione sul suo ruolo, Martha Louise ha rinunciato alle sue funzioni reali nel novembre 2022. Ha mantenuto il titolo, ma ha accettato di non usarlo per le sue attività commerciali. Da allora, tuttavia, ha violato l'accordo diverse volte, l'ultima delle quali quando lei e Verrett hanno messo in vendita in Norvegia un «gin da matrimonio» che riportava il titolo di principessa sull'etichetta.

