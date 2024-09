Diletta Leotta

L'adventure game non andrà più in onda sulle reti Mediaset a ottobre come annunciato alla presentazione dei palinsesti tv.

Covermedia

Sospeso momentaneamente «La Talpa» con Diletta Leotta.

Dai listini Publitalia del mese di ottobre non c'è traccia del programma tv, che era pronto a tornare in onda dopo un lungo periodo di assenza.

Nei palinsesti Mediaset, presentati lo scorso luglio, il ritorno dello storico programma era stato previsto per il prossimo mese.

Le puntate dovevano essere pre-registrate e andare in onda prima su Mediaset Infinity e solo successivamente in chiaro su Canale 5. Ora però i vertici hanno deciso per uno stop momentaneo.

A quanto pare «La Talpa» non è stata cancellata ma è solo slittata a data da destinarsi. Molto probabilmente per alcuni problemi durante le registrazioni.

Al suo posto verrà trasmesso «Io Canto Generation» con Gerry Scotti.

