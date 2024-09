Fabrizio Corona

Al centro di un'accusa di tentata estorsione, l'imprenditore trasforma l'aula del tribunale di Milano in un palcoscenico, tra accuse incrociate e dichiarazioni spontanee.

In tribunale a Milano, Fabrizio Corona, accusato di tentata estorsione, si trova al centro di un processo che coinvolge una donna sposata, protagonista di un libro sui sogni erotici.

La donna, in aula come testimone, racconta di una telefonata avvenuta il 16 settembre 2021, in cui Corona l'avrebbe minacciata per inadempienze contrattuali.

«Mi disse che avevo solo dieci minuti per mandare una mail di scuse, altrimenti mi avrebbe fatto causa e portato via la casa», afferma la donna.

La situazione si sarebbe aggravata quando Corona avrebbe fatto riferimento a video intimi, minacciando di utilizzarli contro di lei. «Mi disse che aveva i video, e mi sono spaventata ancora di più», aggiunge, spiegando che quei video sarebbero stati girati senza il suo consenso.

Corona contrattacca ferocemente

La difesa di Corona, però, respinge ogni accusa, sostenendo che i video in questione fossero di natura lavorativa, legati alla promozione del libro.

Nelle sue dichiarazioni spontanee, l'ex fotografo dei vip non risparmia attacchi: «Lei ha speso 40mila euro per fare un libro, ha voluto raccontare le sue perversioni erotiche, ma forse ero il suo sogno e ha pensato: «Pago 40mila euro e mi sco.. Fabrizio Corona"», racconta, cercando di ridimensionare le accuse.

«Non ero d'accordo a essere ripresa»

Secondo la testimonianza della donna, tra lei e Corona ci sarebbero stati due rapporti intimi, ma il problema principale sarebbe nato quando l'uomo avrebbe iniziato a filmare quei momenti senza il suo consenso.

«Non ero d'accordo a essere ripresa», dichiara la donna, ribadendo che quei video l'hanno messa a disagio e che temeva potessero compromettere la sua immagine.

Clima molto teso ma Corona non è stato allontanato dall'aula

Durante l'udienza, il pubblico ministero Antonio Cristillo ha chiesto, senza successo, che Corona venisse allontanato dall'aula, vista la tensione generata dalle sue dichiarazioni.

Il clima è stato teso, con l'imputato che, tra una battuta e l'altra, ha elencato le sue relazioni passate, minimizzando la gravità delle accuse.

«Non puoi dire che hai dovuto far l'amore con Corona perché temevi di perdere il lavoro, siamo seri», ha proseguito, con tono provocatorio.

L'udienza è stata aggiornata al 10 ottobre, data in cui Corona ha annunciato di voler continuare a raccontare la sua versione dei fatti.

Covermedia