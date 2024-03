Pupo

La decisione del cantate di recarsi in Russia in questo momento storico non è passata inosservata, generando un mix di reazioni tra il pubblico e i media.

Pupo è arrivato in Russia, oggi 15 marzo, per registrare lo speciale televisivo intitolato «Pupo and Friends» al Teatro del Cremlino.

Questo ritorno sulle scene russe, dove Pupo ha sempre goduto di grande popolarità, è stato annunciato direttamente dall'artista tramite un post su Instagram, dove ha condiviso con i suoi follower le ragioni dietro questa scelta.

«Insieme a tutti i miei musicisti, tecnici e reporter mi trasferisco a Mosca per una settimana. Il 15 marzo, al Teatro del Cremlino, registrerò uno speciale televisivo intitolato «Pupo and Friends». Sarà il mio modesto contributo per la Pace. Invece che starmene tranquillamente e comodamente a casa, ho deciso di andare in trincea».

E aggiunge: «Non lo faccio né per motivi economici né per il desiderio di diventare più famoso e amato. Non ho bisogno né dell’uno né dell’altro. Lo faccio perché ho fatto un sogno. Ho sognato che una canzone, una semplice canzone, stava illuminando le menti di due uomini. Due uomini che non condividevano nulla, tranne che la passione per quella canzone. Il sogno finiva con i due che cantavano insieme il ritornello e, mentre si stringevano la mano, i loro due popoli tornavano ad essere di nuovo fratelli».

Se da un lato molti ammirano il cantante per il suo impegno a favore della pace e dell'unione attraverso la musica, altri hanno sollevato critiche, mettendo in discussione la scelta di tenere uno spettacolo in Russia dato il contesto geopolitico attuale.

Covermedia