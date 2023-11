Don Marco Pozza

A partire dal 4 novembre, alle 9.30 su Canale 5, prenderà il via «Quando il fiume incontra il mare. Parabole di vita» una nuova docu-serie prodotta da Officina della Comunicazione e condotta da Don Marco Pozza.

La serie, composta da sette episodi, si propone di raccontare storie umane intense che esplorano il significato delle parabole cristiane più rilevanti, invitando il pubblico a scrutare gli aspetti più oscuri della vita quotidiana e a cercare una luce anche nelle situazioni più cupe.

Don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, spiega la sua passione per le storie e le parabole: «Mi piacciono le storie, quelle che mi raccontavano da bambino i nonni. E mi sono sempre piaciute le storie che si raccontano nei Vangeli».

Don Marco ha sempre cercato di mettere in pratica queste storie nella vita di tutti i giorni, cercando di trovare situazioni analoghe e applicando i principi delle parabole alle esperienze umane quotidiane. Ha notato che quando queste storie si intrecciano con la realtà, è come se un fiume si unisse al mare: si fondono, si arricchiscono a vicenda e nasce una nuova realtà.

Cosa accade quando le storie umane s'intrecciano al divino

«Quando il fiume incontra il mare» è una raccolta di sette storie che hanno avuto luogo lungo le sponde del Fiume Piave, un fiume sacro alla Patria e alla regione veneta di Don Marco. Questo programma cerca di esplorare cosa accade quando queste storie umane si intrecciano con la storia divina.

Don Marco utilizza immagini, parole e testimonianze per rispondere a questa domanda e scopre che alcune storie umane non sono solo gocce nel mare, ma contengono l'intero mare in sé.

Nel primo episodio, il protagonista è Giordano Vascotto, un membro della compagnia teatrale «L'accademia della follia», composta da pazienti dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Attraverso la storia di Giordano, Don Marco racconta il disagio psichico dal punto di vista di chi ha atteso il suo momento per emergere.

Questa narrazione riecheggia la parabola dei lavoratori della vigna, offrendo un'importante prospettiva su come le parabole cristiane possano avere un impatto significativo nelle vite delle persone.

Storie che rivelano luce nell'oscurità della vita quotidiana

«Quando il fiume incontra il mare. Parabole di vita» è un progetto prodotto da Officina della Comunicazione e diretto da Luca Salmaso. La serie promette di essere un viaggio emozionante alla scoperta di storie umane che rivelano la luce nell'oscurità della vita quotidiana.

Don Marco Pozza, nato a Calvene nel 1979 e dottore in Teologia, è noto come il cappellano del carcere di massima sicurezza «Due Palazzi» di Padova. Oltre al suo lavoro religioso, è anche uno scrittore prolifico con una ventina di libri pubblicati, tra cui una trilogia sulla figura di Gesù Cristo.

Ha inoltre collaborato con Papa Francesco in vari programmi televisivi ed è noto per i suoi testi significativi scritti durante la pandemia. La sua passione per le storie e la fede lo ha guidato nella creazione di questo straordinario programma televisivo.

Covermedia