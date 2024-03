Una scena tratta dal film «Blackbird Blackbird Blackberry» di Elene Naveriani. Keystone

«Blackbird Blackbird Blackberry» della regista georgiana Elene Naveriani si è aggiudicato il Premio del cinema svizzero Quartz 2024 nella categoria «Miglior film». Il riconoscimento è stato attribuito questa sera dall'UFC nel corso di una cerimonia a Zurigo.

«Blackbird Blackbird Blackberry», secondo lungometraggio di Naveriani che ha già ricevuto numerosi premi europei, ha ottenuto un Quartz anche nelle categorie «Miglior sceneggiatura» e «Miglior montaggio».

Il film è ambientato in un piccolo villaggio georgiano dai valori tradizionali, dove Ethéro, una 48enne single è padrona di un negozio di prodotti per la casa. La protagonista ama la sua libertà quanto le torte e sta pianificando una pensione tranquilla e confortevole lontano dai pettegolezzi. Ma una relazione passionale con il suo fattorino potrebbe far deragliare tutti i suoi piani.

La regista georgiana si è già fatta un nome nel 2022, quando era stata insignita del Prix de Soleure per «Wet Sand», presentato in prima mondiale al Locarno Film Festival nel 2021.

«Die Anhörung» di Lisa Gerig, già vincitore del Prix de Soleure 2024, è stato designato «Miglior documentario». Il premio per il «Miglior suono» è andato a Xavier Lavorel, per «La Chimera» di Alice Rohrwacher, coprodotto dalla ticinese Amka Films Productions di Savosa.

I riconoscimenti vengono attribuiti dall'Ufficio federale della cultura (UFC) in collaborazione con la Società svizzera di radiotelevisione (SSR), l'Associazione «Quartz», Swiss Films (l'agenzia di promozione del cinema elvetico), l'Accademia del cinema svizzero e le Giornate di Soletta.

sifo, ats