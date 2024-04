Quentin Tarantino

Il regista ha scelto di interrompere la produzione del film: secondo Deadline avrebbe «cambiato idea».

Covermedia

Clamorosa svolta per «The Movie Critic» di Quentin Tarantino.

Il regista e sceneggiatore ha deciso di cancellare il suo decimo e ultimo film per un motivo molto semplice: «Ha cambiato idea», rivela Deadline.

Tarantino aveva scelto Brad Pitt come protagonista della pellicola: per l’attore e il regista sarebbe stato il terzo film insieme dopo «Bastardi senza gloria» e «C’era una volta a… Hollywood».

Oltre a Pitt, pare che Tarantino avesse intenzione di scritturare altri attori con cui ha lavorato in passato per il film prodotto da Sony.

Non è da escludere che Quentin torni sui suoi passi: i fan ricorderanno quando il cineasta aveva rinunciato a lavorare su «The Hateful Eight» del 2015, dopo che la sceneggiatura del film era stata diffusa online da un gruppo di pirati informatici.

Tarantino poi girò il film con protagonisti Samuel L Jackson, Jennifer Jason Leigh e Kurt Russell.

Le riprese di «The Movie Critic» sarebbero dovute iniziare nel 2024.

Tarantino aveva rivelato lo scorso anno che il film, ambientato in California nel 1977, «è basato su un ragazzo realmente vissuto, ma non veramente famoso, che scriveva recensioni di film per un giornale porno».

Tarantino ha ricevuto otto nomination agli Oscar nel corso della sua carriera, trionfando nel 1995 con «Pulp Fiction» e nel 2013 con «Django Unchained».

