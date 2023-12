Quentin Tarantino

Lo sceneggiatore Mark L. Smith rivela il retroscena del no del regista al quarto capitolo del reboot della saga: «Non voleva che fosse il suo ultimo film».

Quentin Tarantino non voleva che «Star Trek» fosse il suo ultimo film da regista.

A rivelare il retroscena è lo sceneggiatore Mark L. Smith, che ha lavorato con Tarantino quando il cineasta era in trattative per dirigere il quarto capitolo del reboot della saga.

«Io e Quentin abbiamo fatto vari andirivieni, iniziava a scrivere qualcosa, ma poi si preoccupava dei numeri, il numero non ufficiale dei suoi film», ha dichiarato Smith a Collider.

Tarantino ha dichiarato apertamente di volersi ritirare dalla regia dopo aver completato il suo decimo film, con «The Movie Critic» destinato a essere il suo ultimo lavoro.

«Ricordo che stavamo parlando e ha detto: «Devo capacitarmi del fatto che Star Trek potrebbe essere il mio ultimo film in assoluto. È così che voglio finire?»», ha aggiunto. «Quello è un ostacolo che non ha più superato, perciò la sceneggiatura è ancora sulla sua scrivania».

«Sarebbe stato il miglior film di Star Trek mai realizzato, non per la mia sceneggiatura, ma per quello che Tarantino ne avrebbe fatto. Sarebbe stato folle».

Smith ha infine paragonato il suo script a «Thor: Ragnarok» di Taika Waititi: un film che, a suo dire, avrebbe rivoluzionato la saga di «Star Trek».

«The Movie Critic» invece sarà ambientato in California nel 1977 e racconterà la storia di un critico realmente esistito che lavorava per un magazine porno.

Covermedia