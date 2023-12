Rachel Mcadams

L'attrice non era presente nella pubblicità Walmart a differenza delle co-star Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert.

Rachel McAdams parla della sua assenza da una recente pubblicità, in cui sono apparse le sue co-star di «Mean Girls».

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert hanno preso parte allo spot di Walmart, la più famosa catena di negozi al dettaglio statunitense.

Rachel invece si è detta poco interessata al format, come ammesso durante un’intervista con Variety.

«Non so, forse non ero entusiasta all’idea di fare una pubblicità, se devo essere veramente sincera», ha detto la 45enne. «Un film sarebbe bello, ma non ho mai fatto spot pubblicitari e non credo rientri nel mio bagaglio di competenze… Inoltre non sapevo che tutte le altre avessero accettato. Ovviamente sono sempre felice delle reunion di Mean Girls, ma l’ho scoperto dopo».

Rachel aveva parlato con la produzione della possibilità di partecipare al nuovo film, ispirato al musical di «Mean Girls» andato in scena a Broadway.

«Io e Tina Fey avevamo buttato giù un po’ di idee, ma alla fine non è stato facile far funzionare tutto», ha spiegato Rachel. «Ero disponibile a fare qualunque cosa lei mi proponesse. Poi si è andati in una direzione diversa e non vedo l’ora di vedere questo nuovo film».

Il nuovo film di «Mean Girls» arriverà nelle sale il 19 gennaio.

Covermedia