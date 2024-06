Raffaello Tonon

L'opinionista e concorrente di diversi reality show ha cambiato vita.

Covermedia

Che fine ha fatto Raffaello Tonon? Il 44enne si è preso una pausa dal mondo dello spettacolo.

Dopo diversi anni passati come opinionista e concorrente di reality, ora si sta dedicando al mondo della ristorazione, lavorando come cameriere in una vineria in Emilia Romagna. «Da mesi collaboro in una realtà che mi scalda il cuore perché quando gli altri si divertono e tu con loro, non c'è da porsi domande», ha spiegato sui social network.

Più precisamente Tonon lavora presso la Enio Ottaviani Winery, un locale specializzato in vini in provincia di Rimini. «Rido con soddisfazione, oggi mi districo tra i piatti di portata», ha fatto sapere.

Un mondo, quello dell'accoglienza e del rapporto con i clienti, che gli è sempre stato caro: «Il mio primo grande amore è stato l'accoglienza, quella chiaramente a pagamento, in tutti gli hotel della riviera. Ero cliente e desideravo essere proprietario. Lo sono stato in passato».

E a proposito della televisione e del fatto di essere riconosciuto da qualche cliente, ha precisato: «Quando i clienti mi chiedono:"È Tonon? Rispondo sì, ma il fratello ricco è a Milano, io ho bisogno della pensione. Grandi risate. Rimpiango i tempi andati, ragione per la quale faccio del mio meglio perché possano tornare».

Covermedia