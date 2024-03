Rebel Wilson

L’attrice ha trovato nella sua fidanzata l’anima gemella: «È come se avesse aperto il mio cuore».

Covermedia

Rebel Wilson ha condiviso la sua prima relazione con una donna. Si tratta di una nota tennista che l'ha portata a comprendere veramente cosa significhi amare. Fino a quel momento, l'attrice aveva avuto relazioni esclusivamente con uomini, senza mai sentirsi completamente partecipe.

Nel suo libro, «Rebel Rising», la 44enne racconta il cambiamento radicale avvenuto nella sua vita sentimentale all'inizio della relazione con la stella del tennis femminile.

«Quando frequentavo uomini, le persone facevano commenti del tipo: «Davvero, Rebel, sembri indifferente. Non sembri mai pienamente coinvolta». Poi è arrivata lei, per cui ho provato un tale coinvolgimento da pensare, per un attimo: «Sarei disposta a rinunciare alla mia carriera per lei, seguendola in giro per i tornei di tennis del mondo»».

Rebel prosegue, descrivendo l'emozione provata: «È come se avesse aperto il mio cuore. Proprio come quando si apre una nuova lattina di palline da tennis... è ciò che ha provocato in me. Prima, quando ascoltavo le canzoni d'amore o leggevo poesie sull'amore, pensavo fossero belle, ma non credo di averle mai veramente capite fino a che non ho provato quei sentimenti per qualcuno».

Sebbene Rebel non abbia rivelato l'identità della tennista, è noto il suo grande interesse per questo sport, e si trova spesso tra il pubblico di partite in tutto il mondo.

Controversa rivelazione su Sacha Baron Cohen

Il suo ultimo libro sta facendo parlare di sé anche per una controversa rivelazione su Sacha Baron Cohen, che durante le riprese di «The Brothers Grimsby», le avrebbe proposto di «mettergli un dito nel sedere» per una scena ritenuta divertente.

Rebel, dopo aver pubblicato queste accuse, ha ringraziato tramite Instagram «coloro che hanno condiviso con me le loro esperienze riguardanti questo individuo. Non mi lascio intimidire né minacciare da lui!».

Baron Cohen ha negato qualsiasi comportamento scorretto, con il suo portavoce che afferma: «Anche se riconosciamo l'importanza di esprimersi, queste accuse palesemente false sono smentite da prove dettagliate e consistenti, tra cui documenti dell'epoca, riprese video e testimonianze oculari presenti prima, durante e dopo la produzione di «The Brothers Grimsby»».

Covermedia