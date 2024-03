Riccardo Scamarcio

Il film arriva nelle sale italiane dal 14 marzo: nel cast anche Daniel Bruhl, Volker Bruch, Walter Rohrl e Gianmaria Martini. Tra i cameo anche Lapo Elkann nei panni del nonno Gianni Agnelli.

Il film «Race for Glory: Audi vs. Lancia» di Stefano Mordini è pronto a conquistare il pubblico italiano, con il suo debutto nelle sale previsto per il 14 marzo.

La pellicola, prodotta da Lebowski con Rai Cinema, ci porta nel mondo del rally degli anni Ottanta, con una storia avvincente che vede protagonisti due giganti dell'automobilismo: Audi e Lancia.

Riccardo Scamarcio, qui anche coproduttore e cosceneggiatore, ha condiviso le sue impressioni direttamente dal set.

«Non ero un appassionato di rally... poi ho visto su internet dei video del campionato del 1983 e ho notato un aspetto», ha dichiarato Scamarcio come riporta l’Ansa. «Il confronto tra genialità, passione, un briciolo di follia e l'astuzia di un uomo, Cesare Fiorio, che riesce a mettere in crisi l'arroganza della tecnologia e del denaro. Ho trovato fosse anche il riflesso di un modo di essere degli italiani e che potesse rinfrescarci l'idea di chi siamo».

Il film

Il film racconta la storia di Cesare Fiorio, interpretato da Volker Bruch, e il suo tentativo di mettere in discussione il dominio dell'Audi nel mondo del rally.

«Un campione con un'idea di indipendenza dal successo – spiega Bruch – sa bene di essere molto bravo in quello che fa e non lo fa per essere amato dagli altri».

Con un cast stellare che include anche Daniel Bruhl e Gianmaria Martini, il film promette di portare gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso il mondo delle corse automobilistiche degli anni Ottanta.

Covermedia