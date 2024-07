Richard Gere

A 74 anni, il divo di Hollywood ottiene il suo primo grande ruolo in uno show televisivo.

Richard Gere ottiene il suo primo grande ruolo in una serie tv.

L'attore, 74 anni, è stato scritturato per il political/thriller «The Agency», prodotto da George Clooney.

Ispirata all'acclamata serie francese «The Bureau», Richard interpreterà Bosko un capostazione londinese con un passato che lo ha visto impegnato per 8 anni come agente sotto copertura.

È la prima volta che Gere appare in una serie tv come membro fisso del cast. In passato l'attore ha ottenuto una nomination agli Emmy Awards per un ruolo minore in «And The Band Played On» del 1994.

«Richard Gere ha una classe a parte, adorato da generazioni di fan in tutto il mondo per la sua incredibile capacità di infondere profondità e autenticità a ogni ruolo che interpreta», ha dichiarato in un comunicato Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global e Presidente e CEO di Showtime & MTV Entertainment Studios.

Il cast stellare è composto anche da Michael Fassbender, 47 anni, e Jeffrey Wright, 58 anni.

Attualmente in fase di riprese a Londra, la serie debutterà su Showtime. A produrla sarà la Smokehouse Pictures guidata da Clooney e Grant Heslov.

Il film più recente con Richard è stato «Oh Canada», con Uma Thurman e Jacob Elordi, presentato a Cannes a maggio.

Gere sarà protagonista anche del nuovo film romantico «The Making Of» con Diane Keaton e Blake Lively.

