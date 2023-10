Zelda Williams

Zelda Williams attacca i tentativi di riprodurre la voce del defunto padre tramite l’intelligenza artificiale.

Zelda Williams bolla come «inquietante» la ricreazione della voce del defunto padre Robin Williams tramite l’intelligenza artificiale.

La 34enne ha affidato il suo pensiero a un lungo messaggio postato su Instagram Stories, attaccando i tentativi di riprodurre la voce dell’indimenticabile attore, morto nel 2014 all’età di 63 anni.

«Non sono una voce imparziale nella lotta di SAG contro l'intelligenza artificiale. Ho visto per anni quante persone vogliono istruire questi modelli per creare/ricreare attori che non possono dare il proprio consenso, come papà. Questa non è teoria, è molto, molto, reale», ha dichiarato l’attrice, riferendosi ai recenti scioperi a Hollywood.

«Ho già sentito che l'intelligenza artificiale faceva in modo che la sua voce «dicesse» ciò che la gente voleva e, anche se personalmente lo trovo inquietante, le conseguenze vanno ben oltre i miei sentimenti. Gli attori viventi meritano la possibilità di creare personaggi con le loro scelte, di dare voce ai cartoni animati, di dedicare il loro impegno e il loro tempo umano alla ricerca della performance».

Per Zelda, qualsiasi riproduzione artificiale non potrà mai essere comparabile con la realtà.

«Queste riproduzioni sono, al loro meglio, un povero facsimile di persone più grandi, ma al loro peggio, un orrendo mostro di Frankenstein, messo insieme dai peggiori pezzi di tutto ciò che questa industria è, invece di quello che dovrebbe rappresentare», ha concluso Zelda.

Covermedia