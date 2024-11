Dopo una pausa di dieci anni Cameron Diaz torna davanti la telecamera. KEYSTONE/AP Invision/JORDAN STRAUSS

Dopo una pausa di dieci anni e una nuova vita dedicata alla famiglia, l'attrice Cameron Diaz si rilancia con la commedia d'azione su Netflix «Back in Action», in compagnia del collega Jamie Foxx

Covermedia

Nonostante un'assenza durata un decennio, Cameron Diaz è tornata sotto i riflettori con «Back in Action», una commedia d'azione che segna un'importante ripartenza per la star di «Tutti pazzi per Mary».

Accanto a lei, Jamie Foxx, con cui condivide non solo il set, ma anche il carico emotivo di grandi cambiamenti personali e professionali.

Durante il Fortune's Most Powerful Women Summit, Diaz ha spiegato le ragioni del suo ritorno al cinema, dichiarando: «Era il momento giusto per la mia famiglia», dice la star che dopo una lunga pausa per dedicarsi ai figli, ha sentito il bisogno di ritrovare un equilibrio tra carriera e vita personale.

Un ruolo importante nella sua decisione lo ha giocato il marito Benji Madden: «Mi ha detto: "È ora che la nostra famiglia ti sostenga"», riporta «People».

La trama

Girato sotto la direzione di Seth Gordon, il film racconta le disavventure di due ex spie della CIA, costrette a rientrare in gioco quando le loro vite apparentemente tranquille vengono stravolte da una nuova minaccia. Una trama che, per Diaz, sembra rispecchiare il passaggio dalla vita privata al lavoro.

Il progetto segna anche il ritorno di Foxx, recentemente guarito da gravi problemi di salute. «Lavorare insieme è stato un viaggio emozionante», ha dichiarato l'attore, che ha già collaborato con Diaz in «Annie».

«Back in Action» è in arrivo su Netflix a gennaio.

Covermedia