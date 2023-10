Robert De Niro

Solo compiti di routine per il divo di Hollywood, diventato padre per la settima volta a maggio: «È la mia compagna a occuparsene principalmente».

Robert De Niro ammette come non sia facile stare dietro alla figlia appena nata. Durante un’intervista con il The Guardian, il veterano di Hollywood, 80 anni, – diventato di recente papà per la settima volta – si limita a pochi compiti con la neonata, evitando di sollevare oggetti pesanti.

«Sta andando bene», ha dichiarato la star a proposito della sua vita con la nuova arrivata. «È come deve essere. Evito di sollevare roba pesante, ma ci sono. Sostengo la mia compagna, ma è lei che fa il lavoro principale. Abbiamo anche chi ci aiuta, che è importante».

«Se mi piace fare il papà? Ovviamente sì», ha aggiunto.

«Mi piace tutto! È chiaro poi che mi comporto in modo diverso con la mia bambina di 11 anni rispetto ai miei figli adulti o i miei pronipoti, è diverso. Non parlo ai miei figli adulti nel modo con cui parlo con la mia bambina o con la mia bambina di 11 anni, anche se è già abbastanza in gamba».

Robert ha annunciato la nascita della piccola Gia a maggio. La bebè è nata dalla relazione con la compagna Tiffany Chen, 45. L’attore e l’istruttrice di arti marziali si sono conosciuti nel 2015 sul set del film «Lo stagista inaspettato».

Oltre a Gia, De Niro è padre di Elliot ed Helen, avuti con l’ex moglie Grace Hightower; Drena e Raphael, nati dalla relazione con Diahnne Abbott, e i gemelli Aaron e Julian, avuti con Toukie Smith.

Covermedia