L'attore ha esordito al Lincoln Centre Theatre di New York con «McNeal», uno spettacolo che non è affatto piaciuto alla critica.

Robert Downey Jr. ha debuttato a Broadway con «McNeal». La prima dello spettacolo è andata in scena ieri al Lincoln Centre Theatre di New York, ricevendo una serie di stroncature da parte della critica.

Downey Jr. interpreta il personaggio principale Jacob McNeal, uno scrittore che ha appena vinto il premio Nobel per la letteratura. Il suo discorso di ringraziamento si concentra sulle sfide dell'intelligenza artificiale e, si scopre nel corso dello spettacolo, che McNeal conosce l'argomento in prima persona, avendolo usato per scrivere uno o più dei suoi libri.

«Robert Downey Jr. è in un'opera teatrale sull'intelligenza artificiale che non ha senso», ha titolato il Washington Post, mentre su Variety si legge che «l'esordio a Broadway di Robert Downey Jr è stato stantio e confusionario». USA Today ha definito l'opera teatrale «una prova di resistenza».

La New York Theatre Guide è stata più lusinghiera nei confronti di Downey Jr, affermando: «Nel suo debutto a Broadway, Downey si fa avanti; è sicuro e magnetico. L'opera in sé, un po' meno». Entertainment Weekly ha concordato, notando che «potrebbe davvero essere l'unica persona in grado di rendere tollerabile un personaggio come Jacob McNeal per l'intera durata di un'ora e 40 minuti dell'opera».

La star di «Oppenheimer» è tra gli attori cinematografici con i maggiori incassi di tutti i tempi, contando il grande successo ai box office dei franchise «Spiderman», «Avengers» e «Iron Man». D

i recente ha recitato sul piccolo schermo nel ruolo di Claude nella miniserie televisiva di successo HBO «The Sympathiser».

McNeal è il primo ruolo teatrale di Downey Jr. a più di 40 anni dalla breve apparizione nel musical off-Broadway «American Passion» nel 1983.

