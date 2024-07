Robert Downey Jr è uno dei più famosi attori americani. Keystone

Il premio Oscar Robert Downey Jr ha annunciato a sorpresa il suo ritorno ai film sui supereroi Marvel durante un evento dedicato a Disney al Comic-Con di San Diego.

SDA

Anche Harrison Ford e Pedro Pascal sono tra le nuove star che si uniscono al franchise cinematografico, che ha incassato la cifra senza precedenti di 30 miliardi di dollari al botteghino, ma negli ultimi anni ha subito anche una serie di flop importanti.

Robert Downey Jr, che ha lanciato l'intero universo cinematografico Marvel con Iron Man del 2008, tornerà nei panni un personaggio completamente diverso: Doctor Doom, un cattivo di spicco nei fumetti Marvel. L'attore – riferisce la France Presse – è apparso in forma anonima sul palco tra un gruppo di figure incappucciate e mascherate, prima di farsi avanti e rivelare il suo tanto vociferato ritorno.

Torneranno anche Joe e Anthony Russo, i fratelli che in precedenza hanno diretto «Avengers: Endgame» del 2019, che per breve tempo è diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi con oltre 2,79 miliardi di dollari: dirigeranno «Avengers: Doomsday», nel maggio 2026, e «Avengers: Secret Wars» nel maggio 2027.

Miglior attore non protagonista agli Oscar 2024 per il suo ruolo in Oppenheimer di Christopher Nolan, Downey Jr si era ritirato dai film Marvel nel 2019.

