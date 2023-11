Robert Pattinson

Il divo di «Twilight» e l’attrice e modella britannica stanno per accogliere il loro primo figlio insieme.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono in attesa del loro primo bebè.

L’attrice ha praticamente confermato la gravidanza durante l’evento Corona Capital Festival a Città del Messico. Avvolta in un mini-dress rosa, la 31enne non ha fatto nulla per nascondere le sue dolci rotondità. Rivolgendosi alla folla, ha dichiarato: «Ho pensato di indossare qualcosa di scintillante per distrarvi da qualcos’altro che sta succedendo».

Il pubblico a quel punto ha acclamato Suki, che scherzosamente ha aggiunto: «Non sono sicura che la mia strategia stia funzionando».

L’attrice e modella britannica e la star di «Twilight», entrambi 37, si frequentano dal 2018.

Durante il podcast Driven Minds di Apple, Suki ha rivelato di essere andata a convivere con Robert. «Sono fortunata perché lui ha accettato il mio disordine e caos. Non dice mai nulla a proposito. Pensa che sia quasi affascinante. Quindi mi ritengo fortunata per questo», ha rivelato.

A febbraio, parlando con il Sunday Times della relazione con Pattinson, ha aggiunto: «Sono scioccata di essere ancora così felice con una persona dopo quasi cinque anni», ha dichiarato. «Ho avuto due giorni liberi e sono subito corsa da lui per vederlo».

«Mi entusiasmo ancora quando vedo il suo nome comparire sul display del mio telefono, o anche banalmente per un suo messaggio… e penso che sia lo stesso anche per lui. Abbiamo sempre tanto da dirci e poi lo trovo divertente».

Covermedia