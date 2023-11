Robert Pattinson

Inedita la rivelazione dell’apprezzato attore che per sbarcare il lunario ha dovuto accontentarsi di una sistemazione inusuale.

Robert Pattinson ha dormito per sei mesi su un gommone. La bizzarra vicenda è emersa durante una chiacchierata con Architectural Digest, che ha domandato all’attore di «Batman» quale fosse stato il divano meno apprezzato della sua vita.

«Il meno preferito potrebbe anche essere il mio preferito in assoluto», ha risposto l'attore 37enne. «C’è stato un periodo in cui l'unico mobile che ho avuto per circa sei mesi è stato un gommone che fungeva da divano, letto e tavolo da pranzo».

Dopo aver terminato le riprese di «The Batman» nel 2022, Robert ha cominciato a scarabocchiare disegni di mobili, che lo hanno portato a progettare il suo primo divano insieme alla designer Nicole Gordon, che ha arredato due delle sue case.

«Ho iniziato a disegnare pezzi di arredamento che pensavo avrebbero fatto interagire le persone in modo giocoso e informale», ha spiegato il protagonist di «Twilight».

«Avevano tutti elementi sproporzionati e sovradimensionati che erano piuttosto divertenti. E mentre realizzavo alcuni modelli in argilla, ho scoperto che le curve organiche sovrapposte avevano un effetto simile».

Il divano di Robert è esposto nel negozio di mobili antichi JF Chen di Los Angeles, che vende un'edizione limitata di pezzi su ordinazione.

Covermedia