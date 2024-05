Roberto Saviano

L'obiettivo dichiarato è stato quello di includere autori con opere completamente originali e di dare spazio a voci letterarie finora meno esposte.

Durante la conferenza stampa tenutasi alla Literaturhaus di Francoforte sul Meno, Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per la partecipazione italiana alla Buchmesse 2024, ha annunciato l'esclusione di Roberto Saviano dal programma ufficiale italiano.

Nonostante l'esclusione dal programma nazionale, Saviano non mancherà all'evento: Juergen Boos, direttore della Buchmesse, ha confermato che l'autore sarà presente alla fiera grazie all'invito di alcune case editrici tedesche.

La lista degli esclusi include anche altri noti scrittori italiani come Antonio Scurati, Alessandro Piperno e Paolo Giordano. In particolare, Scurati è stato invitato ma ha scelto di non partecipare, sebbene possa ancora ricevere inviti da editori tedeschi, ha spiegato Mazza.

La scelta degli autori da parte del commissariato ha sollevato interrogativi, soprattutto in riferimento a Saviano, noto per le sue posizioni critiche.

In risposta a un giornalista tedesco che chiedeva se l'esclusione fosse dovuta alle critiche verso il governo neofascista, Mazza ha ribadito la volontà di privilegiare la novità e l'originalità nelle opere scelte.

Inoltre, Mazza ha aggiunto che, nonostante il desiderio di includere Piperno, questi non potrà partecipare per altri impegni accademici. Per quanto riguarda Paolo Giordano, non sono state fornite specifiche motivazioni per la sua assenza.

In sintesi, la scelta di rinnovare le voci rappresentative del panorama letterario italiano alla Buchmesse di quest'anno ha portato a decisioni controversie, che hanno suscitato dibattiti e riflessioni sulla natura e i criteri di selezione in ambito culturale.

