Rocio Munoz Morales

Durante la sua recente apparizione a «Verissimo», ospite di Silvia Toffanin, Rocio Morales ha condiviso un'emozionante testimonianza sulla perdita del padre Manuel.

Rocio Morales è stata una delle ospiti di Silvia Toffanin a «Verissimo», dove si è aperta con molta delicatezza sulla sua vita e su alcuni lati inediti della sua personalità.

L'attrice ha raccontato senza filtri il momento più difficile della sua vita: ovvero la perdita di suo papà Manuel e l'appoggio del compagno Raoul Bova.

«Il momento più difficile è stato quello della perdita di papà. Mia madre ha sofferto tantissimo perché ha vissuto un amore incredibile e immenso. Hanno trascorso 52 anni insieme, ballavano insieme, andavano a teatro insieme, ha un vuoto grande e un dolore immenso. Lei è molto credente e quindi lo fa rivivere ancora, come facciamo anche noi figlie», ha raccontato la 35enne.

«Io vesto alcuni suoi abiti – continua – e non mi rassegno al fatto che lui se ne sia andato e va bene così. Ero sul set quando ho scoperto che lui si è sentito male. Ho preso il primo aereo e sono andata da lui. Ho respirato con lui i suoi ultimi 40 minuti di vita. Li porterò sempre con me. Non avrei mai pensato di avere tutta questa forza, sono stata aiutata dall'alto. L'ho abbracciato fino alla fine».

«Ho accanto un uomo meraviglioso»

«A settembre ero madrina al Festival del Cinema di Venezia e ho parlato dell'amore per il cinema, la passione l'ho ereditata da lui. Papà era presente in prima fila mentre lo ringraziavo – ha rivelato Rocio che, tra le lacrime, ha ricordato gli ultimi attimi con il papà –. Gli ho detto tutto, l'ho abbracciato fino alla fine e gli ho detto che lo amavo. Non avrei mai pensato che pochi mesi dopo Venezia lui sarebbe volato via, stava bene, è morto in poco tempo».

L'attrice, fortunatamente ha avuto accanto il compagno. «Ho accanto un uomo meraviglioso. Quando mi confrontavo con lui sulla malattia di papà, lui mi era sempre accanto, nonostante suo papà sia venuto a mancare all'improvviso, lui non ha vissuto la malattia dei genitori, ma ha saputo starmi accanto come nessuno».

Le figlie Luna e Alma hanno voluto mandare un messaggio alla loro amata mamma che ha sciolto in lacrime sia Rocio che Toffanin. Le piccole hanno letto una lettera in un video: «Mamma sei un cuore, sei un diamante e sei l'amore della nostra vita».

Covermedia