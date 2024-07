Chris Cornell

La donna è stata soggiogata nel centro di Roma. Il malvivente le ha sottratto un Rolex da 50mila euro.

Covermedia

Un tragico episodio ha coinvolto Vicky Cornell, vedova del leggendario frontman dei Soundgarden, Chris Cornell, nel centro di Roma.

La donna è stata aggredita mentre si trovava nei pressi del suo hotel. L'aggressore l'ha colpita con un pugno nello stomaco, sottraendole un prezioso Rolex del valore di 50mila euro prima di darsi alla fuga.

L'incidente è avvenuto in pieno giorno, scioccando passanti e forze dell'ordine. Vicky Cornell, ancora scossa dall'accaduto, ha ringraziato per il supporto ricevuto. Fortunatamente, non ha riportato ferite gravi, ma l'episodio ha lasciato un segno profondo.

Le autorità romane stanno lavorando intensamente per rintracciare l'aggressore. Le telecamere di sorveglianza nella zona potrebbero rivelarsi fondamentali per identificare il responsabile e assicurarlo alla giustizia. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel centro della capitale, dove meschini atti di violenza sembrano essere in aumento.

Covermedia