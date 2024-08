Rupert Everett

L'attore è convolato a nozze con Henrique, suo compagno da quattro anni.

Matrimonio in gran segreto per Rupert Everett. Nella cover interview per il numero di ottobre del magazine «Tatler», l'attore ha rivelato di essere convolato a nozze con il compagno Henrique al Camden Town Hall di Londra. La coppia ha celebrato l'unione con un semplice pranzo in un ristorante italiano del luogo.

«Ho sempre odiato i matrimoni – ha esordito Everett -. Piuttosto preferisco i funerali. Ma quando raggiungi una certa età... ho visto tante coppie gay far fronte a diversi problemi, quindi si tratta più di pensare al futuro, visto che stiamo insieme da molto tempo ormai».

Il 65enne ha aggiunto: «Non so quanto durerò ancora. Essendo alto... non ho mai visto una persona alta 1,93 arrivare a 95 anni. Non sai mai cosa può succedere».

Rupert ed Henrique, un contabile originario del Brasile, stanno insieme dal 2020.

Della sua vita privata si è sempre saputo poco

L'attore, nonostante la sua riluttanza per i matrimoni, aveva dichiarato in un'intervista rilasciata proprio nel 2020 al The Times: «Sposerei il mio fidanzato. Anche se inviterei due o tre persone al mio matrimonio».

Della vita privata di Rupert si è sempre saputo poco. Negli anni '90, l'attore ha avuto un affair con la presentatrice televisiva Paula Yetes, che all'epoca era sposata con Bob Geldof. La donna è morta all'età di 41 anni nel 2000.

