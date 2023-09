Russell Brand

Quattro donne hanno accusato l’attore di violenza sessuale e abusi di vario tipo: i presunti reati sarebbero stati commessi tra il 2006 e il 2013.

Russell Brand è stato accusato di stupro e abusi fisici ed emozionali.

L’attore comico, nonché ex marito di Katy Perry, è finito al centro di un’indagine congiunta del The Times, del The Sunday Times e di Dispatches, programma di Channel 4.

Russell ha respinto le illazioni, dopo che quattro donne hanno rivelato di essere state da lui abusate sessualmente tra il 2006 e il 2013.

Accuse respinte in un video

In un video postato venerdì, prima che l’inchiesta venisse resa pubblica, Brand ha dichiarato di avere avuto sempre delle relazioni consensuali.

«Ho ricevuto due lettere estremamente inquietanti, una lettera e un'e-mail, una da una società televisiva mainstream, l'altra da un giornale, che elencano una litania di attacchi vergognosi e aggressivi», ha detto nella clip pubblicata su Instagram.

«In mezzo a questa litania di attacchi sorprendenti, piuttosto barocchi, ci sono alcune accuse molto gravi che smentisco con assolutezza», si è giustificato.

«Quando lavoravo nel cinema, e come ho scritto ampiamente nei miei libri, ero molto, molto promiscuo. Durante quel periodo di promiscuità, i rapporti che ho avuto sono stati sempre consensuali».

Fine settimana di fuoco

I dettagli dell’inchiesta sono stati divulgati nel weekend dal The Sunday Times, mentre un documentario di Dispatches, intitolato «Russell Brand – In Plain Sight», è stato trasmesso sabato sera nel Regno Unito su Channel 4.

Poco dopo la messa in onda del documentario, Russell si è esibito in un comedy show al Troubadour Wembley Park Theatre di Londra, come parte del suo tour Bipolarisation.

Durante lo show, il 48enne ha fatto cenno alle accuse, dicendo al pubblico: «Ci sono cose di cui ovviamente non posso parlare e apprezzo la vostra comprensione».

Le accuse

Una donna ha rivelato di essere stata stuprata da Brand nella sua casa di Los Angeles, mentre una seconda donna ha raccontato di aver subito degli abusi da parte del comico quando lei aveva 16 anni e lui 30.

Una terza donna ha invece accusato l’attore di abusi sessuali mentre lavorava per lui a Los Angeles. Altre accuse di abusi fisici ed emozionali sono arrivate da una quarta donna.

Covermedia