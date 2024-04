Ryan Gosling

L’attore inizialmente aveva rifiutato l’offerta dell’Academy di esibirsi in «I’m Just Ken»: «C'erano molti modi in cui tutto poteva andare storto».

Covermedia

Ryan Gosling è stato tra i grandi protagonisti della recente Notte degli Oscar. Acclamato per la sua performance in «I’m Just Ken», brano tratto dal film «Barbie», l’attore aveva inizialmente rifiutato l’offerta dell’Academy di esibirsi nel numero.

Ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Gosling ha rivelato: «All’inizio per me era un no al 100%. C'erano molti modi in cui tutto poteva andare storto».

Ryan alla fine ha accettato sorprendendo e divertendo la platea, con l’aiuto di Mark Ronson, Slash e delle co-star Kens Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa e Scott Evans.

A spingere e motivare l’attore sono state le sue due figlie, Esmeralda e Amada. «È stato davvero un lavoro di squadra, erano sul set del film e sono venute quando ho filmato il numero», ha commentato. «È stato anche come se tutto questo non avesse un contesto per loro, ci sono solo un sacco di macchie di finta abbronzatura in giro per casa. Volevo che venissero alla prova generale solo per dare (loro) una sorta di contesto per quello che stava succedendo».

