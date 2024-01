Ryan Cosling ai Kirk Douglas Award for Excellence in Film al Santa Barbara International Film Festival. IMAGO/ZUMA Wire

L'attore di «Barbie» si è commosso parlando della sua dolce metà durante il discorso tenuto ai Kirk Douglas Award for Excellence in Film al Santa Barbara International Film Festival.

«La cosa più importante è che ho incontrato la ragazza dei miei sogni, Eva Mendes, e ho avuto due figli da sogno», ha esordito l’attore di «Barbie».

«Sognavo di fare film un giorno, e ora i film hanno reso la mia vita un sogno. Per come la vedo io, non è possibile che io abbia contribuito al cinema neppure la metà di quanto il cinema ha fatto per me. Ma l'idea di aver contraccambiato anche solo in parte, è un onore troppo grande per essere espresso».

Ryan, 43 anni, ha conosciuto Eva, 49 anni, nel 2011 durante le riprese di «Come un tuono». Da allora stanno insieme e hanno due figlie, Esmeralda, nove anni, e Amada, sette.

Un omaggio anche alla madre

Nel suo discorso, la star ha anche reso omaggio alla madre, Donna, che è stata per lui determinante nell'aiutarlo a raggiungere il successo e a realizzare il suo amore per l'industria cinematografica.

«Quando ero in terza elementare, avevo un problema di parolacce», ha ricordato Ryan. «Mia madre diceva che era quasi impossibile farmi smettere, ma ricordo la sera in cui lo capì. Eravamo a tavola e mi disse: "Se imprechi ancora una volta, stasera non potrai guardare nessun film". Io ho pensato che fosse una cosa estrema, così ho risposto con un linguaggio estremo. Lei disse: "Ok, ora non puoi guardare film per una settimana".».

«Solo in quel preciso momento ho capito quanto i film fossero importanti per me. È stato il momento peggiore della mia giovane vita».

Covermedia