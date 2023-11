Ryan Gosling.

David Leitch sapeva che Ryan Gosling aveva la capacità di recitare in commedie, film romantici e film d'azione.

Ryan Gosling è sempre stata la prima scelta del regista David Leitch per il ruolo principale del suo prossimo film «The Fall Guy».

Nel film, liberamente ispirato alla serie TV degli anni '80 con lo stesso nome, l'attore di «Drive» interpreta uno stuntman incaricato di trovare una star dell'azione di alto livello scomparsa per salvare l'esordio alla regia della sua amata.

Il regista di «Deadpool 2» ha spiegato a Empire che Gosling era la sua prima scelta perché sapeva che era in grado di interpretare commedie, film romantici e film d'azione grazie ai suoi ruoli in film come «Barbie», «The Notebook» e «The Gray Man».

«Abbiamo avuto una conversazione molto interessante con lui quando ci siamo uniti al progetto molto presto», ha detto Leitch all'outlet per celebrare l'uscita del trailer.

«Ha detto: "Sono arrivato a un punto nella mia carriera in cui ho fatto azione, ho appena finito The Gray Man, ho fatto commedia, ho fatto romantici, ma qui posso usare tutti gli strumenti nel mio arsenale e posso davvero dare il massimo". Penso che vedrete tutte queste dinamiche da uno dei migliori attori che lavorano nel nostro tempo».

«È anche una storia d'amore per la realizzazione dei film»

Lo stuntman diventato regista voleva adattare lo show televisivo in un film per mettere in luce «l’amore e la passione» nella comunità degli stuntman. «Questo film è una storia d'amore, ma è anche una storia d'amore per la realizzazione dei film», ha spiegato.

«Per la comunità degli stuntman e per tutti gli artigiani sotto contratto che lavorano dietro le quinte per creare i film che amiamo vedere al cinema. È così che volevamo avvicinarci al progetto. Potreste pensare che lo stuntman non sia visto e che diventi un po' cinico perché vuole essere al centro dell'attenzione, ma non è così. È davvero la gioia di fare film e come la comunità degli stuntman abbraccia tutto ciò. Sono il cuore e l'anima di tutto ciò».

«The Fall Guy», con la partecipazione di Emily Blunt e Aaron Taylor-Johnson, uscirà il 29 febbraio 2024.

Covermedia