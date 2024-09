Sabrina Carpenter

La star racconta la nascita del brano dell'estate 2024 e il dietro le quinte del suo nuovo videoclip.

Covermedia

Sabrina Carpenter ha rivelato di aver scritto il suo successo «Espresso» in una creperia francese durante una pausa di dieci giorni dall'apertura dell'Eras Tour di Taylor Swift.

In un'intervista con W Magazine, la popstar di 25 anni ha raccontato l'ispirazione dietro la canzone, che è stata recentemente nominata «canzone dell'estate 2024» nel Regno Unito da Official Charts.

«Mi trovavo in una città fantasma che aveva una sola piccola creperia lungo la strada», racconta Sabrina Carpenter in una recente intervista. «Ho preso un espresso, forse anche un po' di champagne, e prima di rendermene conto la canzone era scritta».

La cantante di «Please Please Please» ha poi aggiunto: «Ora la sento in ogni macchina in cui salgo, è sempre in onda alla radio, quando si dice «il destino». Devi trovarti nel posto giusto al momento giusto».

Nell'intervista, Sabrina ha inoltre condiviso dettagli sul videoclip di «Espresso». «Ho girato quel video perché sentivo che il tempo stava per scadere, così ho girato la clip sulla spiaggia», ha spiegato. «Per me, il ritmo di «Espresso» è quello di una radio vintage che suona sulla spiaggia. Volevo renderlo simpatico, perché è nelle mie corde».

