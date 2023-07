Salmo

Il talentuoso cantante noto per i suoi brani trascinanti e le intense performance sul palco, è stato costretto a fare una pausa improvvisa nel suo lungo tour estivo a causa di un brutto incidente che lo ha portato d'urgenza in ospedale. Il rapper avrebbe dovuto esibirsi a Palermo e Catania nei prossimi giorni, ma purtroppo, a causa di un'incredibile sfortuna, dovrà annullare le date.

L'incidente, documentato dall'artista stesso tramite le sue Instagram stories, ha mostrato una scena scioccante: il braccio di Salmo, sanguinante e fasciato, mentre le premurose mani di due infermiere lavoravano per curare la ferita. Il rapper ha rivelato che si è ferito con il vetro di una porta, un episodio davvero inaspettato che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

Fortunatamente, Salmo ha tenuto alta la sua forza e positività durante questo momento difficile. Ha in seguito condiviso un messaggio di gratitudine verso il personale del pronto soccorso di Roma per avergli prestato immediatamente le cure necessarie, affermando: «Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato».

La notizia ha mandato un'ondata di sostegno e affetto da parte dei suoi fan sui social media, che si sono riversati con messaggi di incoraggiamento per il suo rapido recupero.

Le tappe del «SUMMER TOUR 2023» in Sicilia, originariamente programmate per il 28 luglio a Palermo e il 29 luglio a Catania, saranno spostate rispettivamente al 31 agosto al Green Pop Festival di Palermo e al 2 settembre al Wave Summer Music di Catania. La buona notizia è che i biglietti già acquistati per le date originarie rimarranno validi per le nuove performance, permettendo ai fan di godersi ancora una volta l'emozionante spettacolo di Salmo.

