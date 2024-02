Sam Mendes

Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr saranno ciascuno il soggetto di un nuovo film.

Sam Mendes dirigerà quattro film sui Beatles, uno per ogni componente della band.

Per la prima volta in assoluto, Paul McCartney, Ringo Starr, le famiglie di John Lennon e George Harrison, e la loro compagnia Apple Corps Ltd. hanno concesso i diritti sulla vita e sulla musica per una produzione cinematografica. Ogni film racconterà il punto di vista e la prospettiva di ognuno dei quattro Baronetti di Liverpool.

«Sono onorato di poter raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi e sono entusiasta di sfidare il concetto di ciò che costituisce un viaggio al cinema», ha detto Mendes in una nota.

Stando al comunicato stampa, i quattro film «si intersecheranno per raccontare la stupefacente storia della più grande band della storia».

A finanziare e distribuire il progetto sarà Sony Pictures Entertainment. Il programma di uscita dei film sarà «innovativo e rivoluzionario» e verrà svelato in prossimità della data di rilascio.

«Gli eventi cinematografici oggi devono essere terremoti culturali», ha dichiarato Tom Rothman, capo e amministratore delegato di Sony Pictures Motion Picture Group. «L’idea audace e su larga scala di Sam è questa e c’è ancora molto altro. Mettendo insieme il suo team, la musica e le storie di quattro giovani che hanno cambiato il mondo, sconvolgerà il pubblico ovunque. Siamo profondamente grati a tutte le parti in causa e non vediamo l’ora di rompere alcune regole con la visione artista unica di Sam».

Mendes produrrà il progetto con Pippa Harris, sua socia alla Neal Street Productions, e Julie Pastor. Jeff Jones, CEO di Apple Corps Ltd., sarà produttore esecutivo.

Covermedia