L'ex ballerina di «Ballando con le Stelle» sta vivendo un momento molto delicato.

Covermedia

Samanta Togni e il marito Mario Russo sono in crisi.

«È un momento difficile per me, sto attraversando una fase complicata del mio matrimonio, sto affrontando un forte cambiamento», ha rivelato la ballerina e conduttrice al settimanale DiPiù.

«Capita di dover mettere tutto in discussione», ha spiegato la Togni che, con un velo di speranza, ha aggiunto: «Ma di solito, dopo queste fasi così negative, arriva anche un momento di rinascita: speriamo».

Una rinascita accanto Russo o, forse, da sola: «Sto riorganizzando la mia vita in Italia, a Roma, perché ho voglia di riprendere il mio lavoro in tv e sto valutando varie proposte».

Ad averla allontanata dal marito potrebbe essere stato un rinnovato bisogno di indipendenza e realizzazione professionale. «Ogni scelta della mia vita è stata sempre fatta con amore e so bene che questa grande distanza non fa che aumentare il distacco da Mario, ma sentivo che era la cosa giusta da fare».

Di recente Samanta è tornata a vivere in Italia dopo essersi trasferita a Dubai per amore: «Non mi piacevo più, non mi sentivo più a mio agio lontano dall'Italia». A settembre tornerà in tv, alla conduzione di un nuovo format La7, dedicato al benessere, dal titolo «Amarsi un po' – Istruzioni per l'uso».

«Mario e io stiamo cercando di capire, di confrontarci». Il loro amore, dunque, non sembra essere finito, ma di certo si sta evolvendo», ha puntualizzato Samanta Togni, che ha sposato il chirurgo plastico nel 2020, sette mesi dopo il primo incontro in treno.

