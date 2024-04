Can Yaman

Esplora il nuovo adattamento della saga di Emilio Salgari, con un cast stellare e scenari esotici pronti a incantare il pubblico.

Covermedia

Il 22 aprile segna l'inizio delle attesissime riprese di «Sandokan», la serie evento prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, distribuita da Fremantle International.

Can Yaman sarà il protagonista affiancato da Alanah Bloor nel ruolo di Marianna. Diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, la serie promette di portare sullo schermo una nuova versione della saga, con un cast eccezionale e scenari che spaziano dal Lazio alla Calabria, fino all'isola di Reunion.

Accanto a Yaman, spiccano Ed Westwick come Lord Brooke e Alessandro Preziosi come Yanez de Gomera. La trama esplorerà le origini di «Sandokan», il suo legame con Marianna e Yanez, e la sua rivalità con Lord Brooke, in un mix di avventura, azione e amore.

«Sandokan» non è solo una serie d'azione, ma una storia ricca di sfumature e profondità emotive. Le riprese avranno luogo in location mozzafiato, dalla Calabria all'isola di Reunion, promettendo uno spettacolo visivo straordinario.

In conclusione, «Sandokan» si presenta come un'avventura epica pronta a conquistare il pubblico internazionale con il suo cast stellare, una trama avvincente e scenari esotici. Lasciatevi trasportare nell'incanto delle terre lontane e delle avventure senza tempo di «Sandokan», la Tigre della Malesia.

