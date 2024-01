Sandra Milo

La giornalista del programma «La vita in diretta», Debora Ergas, elogia la madre scomparsa: «Voleva che il pubblico la ricordasse bella».

Amava i suoi figli più di ogni altra cosa: così Sandra Milo ha sempre parlato di Debora, Ciro e Azzurra, che nelle ultime settimana di vita dell’attrice le sono stati accanto.

«Ci ha sempre protetto. L’abbiamo vestita di bianco per l’ultimo viaggio», ha detto la primogenita Debora nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

«È stata una paladina dei diritti civili, combattendo la violenza contro le donne, lottando contro l’omofobia, la discriminazione e in favore dei figli avuti fuori dal matrimonio», ha aggiunto la giornalista del programma tv «La vita in diretta».

Musa di Federico Fellini, Sandra Milo aveva parlato dei figli anche nell’ultima intervista a «Verissimo», nel 2023.

«Non voglio morire perché non voglio lasciare i miei figli – spiegava l'attrice – io vorrei morire dopo di loro per tenergli la mano e rassicurarli. In questo modo li aiuterei, lo so che il dolore rimarrebbe a me però farei ancora qualcosa per loro».

Covermedia