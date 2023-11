Sanremo

I vincitori di X Factor 2022 e la protagonista di «Mare Fuori» tra gli otto finalisti della kermesse, in programma il 19 dicembre.

Il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, già vincitore di X Factor 2022, e la cantante attrice protagonista di «Mare Fuori 3» si contenderanno la vittoria della kermesse in programma il 19 dicembre, rispettivamente con i brani «Occhi tristi» e «Boulevard».

Tra gli altri giovani selezionati anche bnkr44 con «Effetti speciali», Vale Lp con «Stronza», Tancredi con «Perle», Grenbaud con «Mama», Jacopo Sol con «Cose che non sai» e Lor3n con «Fiore D'inverno Musica». A loro si aggiungeranno i 4 cantanti provenienti dal concorso Area Sanremo.

I vincitori di Sanremo Giovani accederanno direttamente al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio.

Amadeus ha così commentato: «Complimenti a questi 8 finalisti ma complimenti a tutti i ragazzi. Devo dire che il livello quest'anno era altissimo. È stato difficilissimo per noi della commissione prendere una decisione finale, ma siamo felicissimi e orgogliosi di portare a Sanremo Giovani questi ragazzi. Quindi in bocca a al lupo a loro e vi aspettiamo il 19 dicembre in diretta su Rai1, in attesa dei 4 ragazzi che arriveranno da Area Sanremo».

Covermedia