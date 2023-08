Scarlett Johansson

Nel 2013 il film «Under The Skin» fu fischiato alla kermesse internazionale provocando lo sgomento dell’attrice. Lo rivela il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Quando il film drammatico «Under The Skin» fu fischiato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2013, Scarlett Johansson fu sopraffatta dalle lacrime.

Lo racconta in una recente intervista al Guardian, il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, che ricorda come la pellicola fantascientifica fu accolta con tiepidi applausi e «un’infarinatura di fischi» da parte del pubblico.

«È stata una delle peggiori proiezioni a cui abbia mai assistito; è stata l'unica volta che il pubblico ha fischiato un film», ha ricordato Alberto. «Scarlett era quasi in lacrime», ha spiegato il critico cinematografico italiano.

Ora è un film culto

«Ho cercato di dirle: «Non preoccuparti, col tempo il film verrà riconosciuto». Ed è esattamente quello che è successo. Ora è un film di culto».

«Under the Skin» è ora considerato un classico moderno ed è stato votato come il miglior film britannico del 21° secolo in un sondaggio di 2022 critici cinematografici condotto da MASSIVE Cinema.

Nel film del 2014, diretto da Jonathan Glazer, Scarlett interpreta un'extraterrestre che cambia forma e che preda ignari uomini di Glasgow.

L'edizione di quest'anno del festival annuale ha preso il via oggi mercoledì 30 agosto e proseguirà fino al 9 settembre.

Covermedia