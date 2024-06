Scarlett Johansson

La star di Hollywood sognava da tempo un ruolo nella saga.

Scarlett Johansson reciterà nel nuovo film «Jurassic World».

A confermarlo è stata l'attrice, che ha aggiunto di aver sognato a lungo un ruolo nella saga.

«Ho provato a entrare in questo franchise in qualsiasi modo possibile per oltre dieci anni. Ero del tipo: «Potrei anche morire nei primi cinque minuti! Essere mangiata da qualunque cosa, lavorare nel catering... farei qualsiasi cosa!"».

La star ha aggiunto: «Sono una grandissima fan della saga, divento una nerd per questo genere di film! Ancora non ci credo, mi dò dei pizzicotti per credere che sia vero. Il fatto che sia successo è semplicemente incredibile».

Alla domanda su cosa le piaccia particolarmente del franchise, Scarlett ha risposto: «Tutto. Sono una grande fan di Jurassic Park. È uno dei primi film che ricordo di aver visto al cinema. È stato uno di quei momenti in cui ti svolta la vita».

Scarlett avrà al suo fianco la star di «Bridgerton» Jonathan Bailey. La sceneggiatura è scritta da David Koepp, sceneggiatore del film originale del 1993 di Steven Spielberg.

«La sceneggiatura è incredibile. Koepp è tornato dopo più di 30 anni per questo film», ha sottolineato.

È quasi certo che non figureranno nel cast le star dei precedenti «Jurassic World» come Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, né gli attori del film «Jurassic Park», Jeff GoldBlum, Sam Neill e Laura Dern.

Il film arriverà nelle sale nel luglio 2025.

