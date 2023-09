S'è ferito gravemente in un incidente di moto l'attore e regista francese Mathieu Kassovitz

Il regista e attore francese Mathieu Kassovitz posa con l'«Excelence Award», durante la seduta fotografica del film «Sparring», in cui interpreta un pugile fallito, presentato in Piazza Grande alla 70° edizione del Locarno Film Festival il sabato 5 agosto 2017. KEYSTONE

L'attore francese Mathieu Kassovitz è in condizioni «preoccupanti» a seguito di un incidente in moto avvenuto domenica nella regione di Parigi.

È stato portato all'ospedale Kremlin-Bicêtre, secondo la prefettura di Essonne, il dipartimento dove è avvenuto l'incidente.

«La sua vita non è in pericolo», ha dichiarato all'AFP l'entourage di Mathieu Kassovitz, che ha parlato di «gravi ferite a una caviglia e al bacino».

Secondo le prime informazioni, l'attore 56enne, che stava prendendo lezioni di guida avanzata su una moto, è l'unica persona coinvolta nell'indicente, nel quale non ha urtato un altro veicolo. Lo ha dichiarato l'ufficio del pubblico ministero.

La procura di Evry ha aperto un'inchiesta sulle cause dell'incidente, affidata alla brigata di sicurezza urbana di Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).

I testimoni dell'accaduto, tra cui l'istruttore di guida dell'attore, sono sotto interrogatorio, ha dichiarato la Procura.

Un artista ecclettico

Noto al grande pubblico per il ruolo di Malotru, l'agente segreto della serie di successo «Le bureau des légendes», Mathieu Kassovitz ha condotto una carriera eclettica come attore e regista a partire dagli anni Novanta.

La svolta è avvenuta nel 1995 con il film in bianco e nero «La Haine» (L'odio), da lui stesso diretto, che tratta del malessere delle periferie e della violenza della polizia, rivelando in particolare l'attore Vincent Cassel. il film innovativo gli è valso un premio a Cannes.

Come attore, Mathieu Kassovitz - «Kasso» per gli amici - ha girato decine di film («Un héros très discret" di Jacques Audiard, «Amen» di Costa-Gavras, ecc.). Ha recitato per Jean-Pierre Jeunet in «Il favoloso mondo di Amélie Poulain» e negli anni Duemila ha anche tentato la strada di Hollywood («Gothika»).

Dopo alcuni anni di alti e bassi, è tornato alla ribalta nel 2015 grazie al regista Eric Rochant, che gli ha affidato il ruolo di Guillaume Debailly, alias Malotru, un agente segreto diviso tra il suo dovere e l'amore di una donna. Un ruolo sottile in una serie che ha avuto cinque stagioni di successo, costellate da eventi geopolitici.

Giova ricordare che alle nostre latitudini l'attore francese ha vinto l'«Excelence Award», nel 2017 alla settantesima edizione del Locarno Film Festival, dove è stato proiettato il film «Sparring», che lo vede protagonista nei panni di un pugile fallito, che per mantenere la sua famiglia è obbligato a tronare sul ring malgrado non abbia praticamente mai vinto un incontro e malgrado l'età avanzata per un boxeur.

Al cinema, Mathieu Kassovitz sarà protagonista nelle sale cinematografice da mercoledì con «Visions» di Yann Gozlan, accanto all'attrice Diane Kruger.