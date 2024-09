Sean Penn

Il divo di Hollywood è stato avvistato con la giovane attrice moldava Valeria Nicov.

Covermedia

Sean Penn debutta in pubblico con la nuova giovane fidanzata Valeria Nicov.

Il divo di «Mystic River» e la giovane attrice sono stati pizzicati in atteggiamenti romantici per le strade di Madrid nel weekend.

TMZ riporta che Nicov è un'attrice moldava che ha recitato nel film «Lineman Up: Storm Soldiers 3» e nella serie del 2019 «Don't Worry About the Kids».

Penn si è separato dall'attrice australiana Leila George nel 2022.

A giugno, Sean ha dichiarato al New York Times di essere felice della sua vita da single. George ha chiesto il divorzio nel 2021 dopo appena un anno di matrimonio.

Penn in precedenza aveva parlato apertamente della separazione, ammettendo di essere stato lui a «mandare a p**** il matrimonio».

L'attore è stato sposato in precedenza con Madonna, tra il 1985 e il 1989, e con Robin Wright, tra il 1996 e il 2010. Dal matrimonio con l'attrice di «House of Cards» sono nati Dylan, 31, e Hopper, 28.

