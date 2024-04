Gianna Nannini

Diretto da Cinzia TH Torrini, il film traccia un ritratto vivido dei primi trent'anni della cantautrice. L’esordiente Letizia Toni veste i panni della rockstar, in un'opera che promette di svelare lati inediti e momenti critici della sua vita e carriera.

Covermedia

Netflix si prepara al lancio di «Sei nell’anima», il biopic che narra la vita turbolenta e rivoluzionaria di Gianna Nannini, previsto per il 2 maggio.

Diretto con maestria da Cinzia TH Torrini e basato sull'omonimo libro della Nannini, il film promette di essere un racconto sincero e senza filtri, offrendo uno sguardo intimo nei primi trent'anni della rockstar.

Dopo mesi di intensa preparazione, Letizia Toni debutta sul grande schermo, interpretando Nannini. La scelta di una novizia per un ruolo così complesso dimostra la volontà del regista di portare una freschezza autentica alla narrazione, celebrando la spontaneità e la grinta che hanno sempre contraddistinto Gianna.

Il biopic, sviluppato durante i mesi di pandemia, si avventura oltre la superficie, esplorando momenti di crisi e di rivelazione personale. «C’è di tutto, da quando m’hanno buttato fuori dal coro a 7 anni agli attacchi di panico, alle paranoie, a mia figlia che dice che stono quando canto in inglese», confida Nannini che nonostante sia stata spesso etichettata come ribelle, si distanzia da queste definizioni.

«Ho visto il futuro – almeno su alcune tematiche come l’aborto, all’epoca delle manifestazioni. Lì era autodeterminazione, oggi forse è brandizzato», riflette Gianna che non dimentica di ringraziare coloro che hanno creduto in lei, incluso Mara Maionchi, che l'ha scoperta e sostenuta agli albori della sua carriera. «Mara mi ha presa per terra e mi ha dato la prima chance», ricorda con gratitudine.

Covermedia