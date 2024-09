Selena Gomez

L'attrice riflette sul percorso di accettazione di sé e il valore della semplicità.

Selena Gomez ha rivelato quale consiglio darebbe alla sua versione più giovane. La star di «Only Murders in the Building» ha ammesso che direbbe parole chiare alla Selena di qualche anno fa: «Non essere troppo dura con te stessa».

Parlando a People, Selena Gomez ha raccontato di come da bambina si colpevolizzasse per ogni piccola cosa, dalle critiche degli insegnanti ai cuori infranti.

Con il tempo, la Gomez ha imparato ad accettarsi: «Ero troppo severa con me stessa. A volte non mi sentivo abbastanza, ma alla fine sei esattamente chi devi essere».

Per superare i momenti di dubbio, Selena trova conforto in attività semplici: stare all'aria aperta, mettere i piedi nell'erba e ascoltare musica. Inoltre, ha condiviso la sua passione per il cibo fresco, un interesse che ha coltivato anche grazie al suo fidanzato, Benny Blanco. «La semplicità è importante, e più cresci, più te ne rendi conto».

Di recente, Selena ha raggiunto un importante traguardo economico: lo status di miliardaria, con il successo della sua azienda di cosmetici, Rare Beauty, fondata cinque anni fa.

