Selena Gomez

Ad anticipare la news è stata la star di «Only Murders In The Building» via social.

Selena Gomez interpreterà la cantante rock Linda Ronstadt in un nuovo film biografico.

Ad annunciare la news è stata la star di «Only Murders In The Building» via Instagram, su cui ha postato una foto del memoir di Linda, «Simple Dreams» del 2013.

Il film è attualmente in fase di pre-production e non si conoscono altri componenti del cast. A produrre il lungometraggio sarà il manager della cantante, John Boylan.

Linda, considerata una leggenda della musica, ha ottenuto un grande successo commerciale e di critica negli anni ’70 con i suoi album «Heart Like a Wheel» e «Simple Dreams», esplorando generi diversi come il rock, il country e il latin. Ha vinto 11 Grammy Awards, un Lifetime Achievement Awards dalla Recording Academy e dalla Latin Recording Academy.

L’artista si è ritirata dalle scene nel 2011 a causa di un problema neurologico, la paralisi sopranucleare progressiva, che le impedisce di cantare.

Ad accomunare Selena e Linda sono le origini messicane. Oltre a essere un’attrice, la 31enne è notoriamente una cantante affermata.

Covermedia