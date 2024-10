Selena Gomez. Keystone

La cantante e attrice, da anni in lotta contro disturbi mentali di vario tipo, ha trovato un importante sostegno nel compagno Benny Blanco.

Proteggere e salvaguardare la propria salute mentale è una priorità per Selena Gomez.

All'età di 20 anni, all'attrice e cantante americana è stato diagnosticato un disturbo bipolare e nel corso degli anni ha dovuto lottare contro ansia e depressione, come raccontato dalla star nel suo documentario del 2022 «My Mind and Me».

Oggi Selena, che di anni ne ha 32, ha trovato il modo per incanalare i pensieri negativi e gestire l'ansia. «Cercate di non isolarvi», ha dichiarato a People durante il Rare Impact Fund Event. «Penso sia importante concedersi dei momenti per stare da soli, ma quando ci si isola, a volte quei sentimenti rischiano di restare imbottigliati».

«Trovate una persona di cui vi fidate e aprite il vostro cuore», ha aggiunto.

Selena frequenta da oltre un anno Benny Blanco: un sostegno importantissimo per l'ex star Disney.

«I miei fan, che adoro e che ritengo abbiano plasmato chi sono, mi diranno le cose più dolorose su come vivo la mia vita», ha detto. «Ma lui ha dentro di sé la forza per non farsi toccare da quelle critiche. È davvero impressionante e io apprezzo ogni momento con lui».

«Non so cosa mi riserverà il futuro, ma so che lui non se ne andrà tanto presto».

