Selvaggia Lucarelli

La giornalista non risparmia commenti esilaranti sul rapper parlando del caso Iovino: «È passato in tre giorni da essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson. Te lo ricordi il cangurotto?».

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare della bagarre tra Chiara Ferragni e Fedez durante la puntata del 4 giugno di «Donne sull'orlo di una crisi di nervi», il programma di Rai3 condotto da Piero Chiambretti.

Il conduttore ha chiesto alla giornalista se non si sentisse in colpa per aver contribuito alla crisi dell'impero dei Ferragnez, trovando una risposta pronta e diretta.

«Io faccio il mio mestiere, credo che loro si siano rovinati. Credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni, non le ho detto io di mescolare un'operazione commerciale con una benefica e di far finta che, comprando i pandori, si contribuisse alla donazione all'ospedale Regina Margherita. Non posso sentirmi responsabile», ha dichiarato Lucarelli.

Ha poi aggiunto: «Poi, se tu mi chiedi nel buio della tua cameretta la sera quando spegni la luce (...) beh, certo, un po' sì. I primi giorni non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo, non pensavo che crollasse tutto. Sinceramente pensavo che, per un po' di tempo, avrebbe pagato caro questo errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, in alcuni momenti, la sera un pochettino pensavo, mi chiedevo: «Chissà cosa sta passando?», perché, umanamente parlando, è chiaro che è un disastro».

La lite di Fedez con Cristiano Iovino

Dopo aver parlato di Ferragni, Lucarelli ha affrontato il caso della lite di Fedez con Cristiano Iovino.

Anche qui, la giornalista non ha risparmiato critiche: «Se è un tentativo di riposizionamento, è zoppicante. Fedez è passato in tre giorni da essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson. L'hai visto nelle immagini come picchiava? Saltellava tipo, te lo ricordi il cangurotto? Tant'è che stava prendendo un sacco di botte e sono dovuti intervenire gli altri. Fedez mi sembra uno in crisi di mezza età a 35 anni».

La querelle tra Selvaggia Lucarelli e i Ferragnez continua a essere al centro delle cronache, alimentata dalle dichiarazioni pungenti della giornalista e dalle reazioni del celebre duo. Mentre la tensione tra le parti non sembra destinata a diminuire, l'opinione pubblica osserva con attenzione l'evolversi della situazione, tra polemiche e colpi di scena.

