Selvaggia Lucarelli

L’opinionista ha espresso il suo punto di vista sulla gestione mediatica relativa alla separazione da Francesco Totti: «Un piano astuto».

Esce oggi in libreria la biografia di Ilary Blasi «Che stupida», pubblicata da Mondadori, nella quale la soubrette racconta la sua personalissima verità sulla fine del matrimonio con l’ex capitano della A.S. Roma.

Il libro è la mossa numero due dell’astuta conduttrice che poche settimane fa ha consegnato a Netflix il suo documentario «Unica», dove si dipinge come una moglie tradita, ferita ed equivocata per via di un candito caffè con il personal trainer Cristiano Iovino, che a sua volta ha dato della bugiarda alla Blasi in tribunale, sostenendo di aver avuto una relazione intima durata diverso tempo.

Ad intervenire nella gossippara questione è arrivata adesso anche Selvaggia Lucarelli con il suo commento rilasciato su Il Fatto Quotidiano.

«(È riuscita a) Ricostruire la sua reputazione a colpi di eventi mediatici ben retribuiti e chiudere accordi a lungo termine con Netflix e Mondadori mentre Totti giocava tranquillo a padel. Niente interviste gratis su riviste, quotidiani o storie su Instagram per difendersi», chiarisce Selvaggia che su quell’ormai famoso caffè ha le idee ben chiare.

«Ovviamente nessuno di noi ha mai creduto alla storia del semplice caffè. Che fosse almeno un cappuccino con doppio espresso era più che evidente, ma non importava».

Infine la Lucarelli suggerisce un titolo più appropriato per il libro da oggi in edicola, ovvero: «Che gran simpatica para***a».

Covermedia