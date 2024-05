Serena Bortone

Dalla Rai a Canale 5: Serena Bortone si apre su lavoro, famiglia e amore in una profonda intervista di fronte a Silvia Toffanin.

Covermedia

Serena Bortone ha condiviso riflessioni intime e professionali nel corso della sua apparizione su Canale 5 a «Verissimo».

L'intervista ha offerto uno sguardo completo non solo sulla sua carriera, ma anche sugli aspetti più personali della sua vita, dopo il noto caso Scurati in Rai che ha segnato una tappa significativa nel suo percorso professionale.

La giornalista è stata infatti coinvolta nel caso quando ha deciso di leggere il monologo censurato di Antonio Scurati nella sua trasmissione televisiva «Che sarà...», che andava in onda sulla Rai.

«Orgogliosa di essere dipendente del servizio pubblico»

Questa mossa è stata vista come un atto di sfida alla decisione della censura interna della Rai e ha messo in luce la sua posizione a favore della libertà di espressione e del giornalismo indipendente.

«Non ho ansie, né eccitazione, nella vita uno cerca di fare la cosa giusta, per me l'importante è non fare la cosa sbagliata. Io non sono una testa calda, sono una orgogliosa dipendente dell'azienda di servizio pubblico, questa sono io», ha affermato la Bortone in merito, descrivendosi come trasparente ma consapevole delle vulnerabilità che ciò comporta.

«Nella vita si paga un prezzo per tutto, ma l'assenza di libertà sarebbe un prezzo troppo grande da pagare. Ho pagato il prezzo per la totale assenza di piaggeria. Non riesco a coltivare quest'arte del cortigiano, non è nelle mie corde e mi dà fastidio anche quando lo fanno con me».

«Sono single. Sono una persona impegnativa»

Parlando della sua famiglia, invece, la Bortone ha toccato un punto dolente e personale: la malattia e la scomparsa del padre nel 2010. «Mio padre è stato malato per gli ultimi tre anni della sua vita, benedico quegli anni perché mi hanno consentito di prendermi cura di lui», ha condiviso, sottolineando come quell'esperienza abbia rafforzato il legame tra loro e le abbia insegnato il valore dell'amore incondizionato.

Nonostante abbia avuto storie passate, Bortone ha rivelato di essere attualmente single, enfatizzando come il compromesso in amore possa essere complicato.

«Sono single, tutti siamo felici in coppia, ma il compromesso è complicato. Io sono una persona molto conciliante, sono molto in ascolto, sono volutamente single, nel senso che poi tutti i fidanzati si sistemano a casa. Ho bisogno di qualcuno che mi tenga testa, ma se mi tiene testa troppo poi non posso decidere io e diventa complicato, sono una persona impegnativa».

